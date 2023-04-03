Yota Horiuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Horiuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yota Horiuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yota Horiuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yota Horiuchi 8 Temmuz 2004 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堀内 陽太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yota Horiuchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yota Horiuchi'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Yota Horiuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yota Horiuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Urawa Reds
Yota Horiuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yota Horiuchi şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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