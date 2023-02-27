Yota Komi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Komi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yota Komi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yota Komi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yota Komi 11 Ağustos 2002 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小見 洋太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yota Komi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yota Komi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yota Komi'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yota Komi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yota Komi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yota Komi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yota Komi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Albirex Niigata

Yota Komi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yota Komi şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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