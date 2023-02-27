Yota Maejima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Maejima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yota Maejima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yota Maejima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yota Maejima 12 Ağustos 1997 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 前嶋 洋太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yota Maejima Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yota Maejima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yota Maejima'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yota Maejima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yota Maejima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yota Maejima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yota Maejima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2018 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2020 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2021 yılında Yokohama FC

9 Ocak 2022 yılında Avispa Fukuoka

Yota Maejima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yota Maejima şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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