Yota Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yota Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yota Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yota Sato 10 Eylül 1998 tarihinde ---, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 瑶大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yota Sato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yota Sato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yota Sato'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yota Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yota Sato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yota Sato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yota Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

7 Nisan 2020 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2021 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında Gamba Osaka

7 Temmuz 2022 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Yota Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yota Sato şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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