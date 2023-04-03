Yota Yanagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Yanagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yota Yanagi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yota Yanagi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.