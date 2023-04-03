Yota Yanagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yota Yanagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yota Yanagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yota Yanagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yota Yanagi 10 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柳 陽太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yota Yanagi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yota Yanagi'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yota Yanagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yota Yanagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yota Yanagi şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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