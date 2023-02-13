Youba Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youba Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youba Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youba Diarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youba Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youba Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youba Diarra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youba Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youba Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youba Diarra 24 Mart 1998 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hamaciré Youba Diarra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youba Diarra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 12 MANagement yapmaktadır. Youba Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Youba Diarra'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Youba Diarraboyu ve yaşı kaç

Youba Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youba Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youba Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youba Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında RB Salzburg

31 Ocak 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2018 yılında RB Salzburg

3 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

8 Ocak 2019 yılında RB Salzburg

29 Ağu 2019 yılında St. Pauli

29 Ocak 2020 yılında RB Salzburg

1 Mart 2021 yılında New York RB

31 Aralık 2021 yılında RB Salzburg

8 Ocak 2022 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

1 Ocak 2023 yılında Cádiz CF

Youba Diarra kimdir

Youba Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youba Diarra şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Youba Diarra nereli

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