Youcef Amine Laouafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Amine Laouafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Amine Laouafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Amine Laouafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Amine Laouafi 1 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Amine Laouafi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youcef Amine Laouafi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Youcef Amine Laouafi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Youcef Amine Laouafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Amine Laouafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Amine Laouafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Amine Laouafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC El Eulma

6 Ağustos 2018 yılında ES Sétif

1 Ağustos 2021 yılında ES Sahel

18 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Youcef Amine Laouafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Amine Laouafi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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