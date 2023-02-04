Youcef Belaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Belaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Belaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Belaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Belaili 14 Mart 1992 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı محمد يوسف بلايلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Belaili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Youcef Belaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Youcef Belaili'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youcef Belaili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/belaili_youcef_/

Youcef Belaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youcef Belaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Youcef Belaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Belaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2010 yılında MC Oran

1 Temmuz 2012 yılında Esperance

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

10 Ekim 2015 yılında Cezalı

11 Eylül 2017 yılında Angers SCO

26 Ocak 2018 yılında Esperance

29 Ağu 2019 yılında Al-Ahli SFC

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2020 yılında Qatar SC

31 Ocak 2022 yılında Stade Brestois

29 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2022 yılında AC Ajaccio

Youcef Belaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Belaili şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Youcef Belaili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RCG Oran, MC Oran, CA Bordj Bou Arreridj

Cezayir takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 9 gol atmıştır.

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