Youcef Belamri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Belamri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Belamri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Belamri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Belamri 27 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Belamri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Youcef Belamri'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youcef Belamri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Belamri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Belamri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Belamri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Chelghoum Laïd

Youcef Belamri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Belamri şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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