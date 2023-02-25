Youcef Dali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Dali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Dali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Dali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Dali 26 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Dali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Youcef Dali'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youcef Dali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Dali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Dali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Dali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında ES Sétif

Youcef Dali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Dali şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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