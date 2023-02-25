Youcef Djahnit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Djahnit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Djahnit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Djahnit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Djahnit 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Djahnit Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Youcef Djahnit'nin NC Magra ile sözleşmesi 23 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Youcef Djahnit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Djahnit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youcef Djahnit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Djahnit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2020 yılında CS Constantine

19 Ekim 2021 yılında US Biskra

25 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Youcef Djahnit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Djahnit şuan NC Magra takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.