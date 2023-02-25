Youcef Douar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Douar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Douar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Douar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Douar 15 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Douar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Youcef Douar'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youcef Douar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Douar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Douar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Douar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paradou AC

Youcef Douar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Douar şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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