Youcef El Houari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef El Houari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef El Houari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef El Houari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef El Houari 7 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef El Houari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Youcef El Houari'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youcef El Houari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef El Houari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youcef El Houari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef El Houari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında USM Blida

12 Temmuz 2019 yılında USM Annaba

16 Ekim 2021 yılında MC Alger

Youcef El Houari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef El Houari şuan MC Alger takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.