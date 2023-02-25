Youcef Fellahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Fellahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Fellahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Fellahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Fellahi 11 Nisan 2002 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Fellahi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Youcef Fellahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Youcef Fellahi'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youcef Fellahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Fellahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Fellahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Fellahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında ES Sétif

Youcef Fellahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Fellahi şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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