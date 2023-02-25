Youcef Narbesla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youcef Narbesla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youcef Narbesla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youcef Narbesla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youcef Narbesla 3 Ocak 1996 tarihinde Bab El Oued şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youcef Narbesla Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Youcef Narbesla'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youcef Narbesla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youcef Narbesla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youcef Narbesla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youcef Narbesla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Youcef Narbesla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youcef Narbesla şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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