Yougang Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yougang Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yougang Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yougang Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yougang Xu 9 Şubat 1996 tarihinde Chaohu, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐友刚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yougang Xu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yougang Xu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yougang Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yougang Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yougang Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yougang Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CF Cracks

31 Mayıs 2015 yılında SH Shenhua Res.

26 Haziran 2015 yılında SH Shenhua

23 Şubat 2016 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2016 yılında SH Shenhua

22 Şubat 2017 yılında QD Huanghai

31 Aralık 2017 yılında SH Shenhua

31 Temmuz 2019 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2019 yılında SH Shenhua

2 Eylül 2020 yılında SX KQ Yuejia

31 Aralık 2020 yılında SH Shenhua

12 Nisan 2021 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua Res.

4 Ağustos 2022 yılında SH Shenhua

Yougang Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yougang Xu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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