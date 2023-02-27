Youn Czekanowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youn Czekanowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youn Czekanowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youn Czekanowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youn Czekanowicz 8 Ağustos 2000 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Lüksemburg,Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youn Czekanowicz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IOVINO FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Youn Czekanowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Youn Czekanowicz'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youn Czekanowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youn Czekanowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youn Czekanowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youn Czekanowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aachen Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U17

8 Ağustos 2016 yılında KAA Gent U17

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında FC UNA Strassen

30 Haziran 2021 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Youn Czekanowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youn Czekanowicz şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.