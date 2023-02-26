Younes Akbarpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Akbarpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Akbarpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Akbarpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Akbarpour 16 Mart 2002 tarihinde Kuh-Chenar, Fars şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da یونس اکبرپور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Akbarpour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Younes Akbarpour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Akbarpour'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Younes Akbarpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Akbarpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Akbarpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Akbarpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2020 yılında Pars Jam

13 Eylül 2021 yılında Mes Rafsanjan

5 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Younes Akbarpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Akbarpour şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Younes Akbarpour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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