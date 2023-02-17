Younes Bakiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Bakiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Bakiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Bakiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Bakiz 5 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka,Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Bakiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Younes Bakiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Bakiz'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Younes Bakiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Bakiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Younes Bakiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Bakiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Roskilde U19

29 Temmuz 2018 yılında FC Roskilde

1 Ağu 2020 yılında Viborg FF

31 Ağu 2022 yılında Aalborg BK

Younes Bakiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Bakiz şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.