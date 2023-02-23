Younes Bnou Marzouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Bnou Marzouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Bnou Marzouk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Younes Bnou Marzouk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Younes Bnou Marzouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Bnou Marzouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Bnou Marzouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Bnou Marzouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Bnou Marzouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Bnou Marzouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Bnou Marzouk 2 Mart 1996 tarihinde Freyming-Merlebach şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da يونس بنو مرزوق şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Bnou Marzouk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Younes Bnou Marzouk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Younes Bnou Marzouk'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younes Bnou Marzouk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BMYounes_

http://www.facebook.com/BnouMarzoukYounes

Younes Bnou Marzouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Bnou Marzouk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Younes Bnou Marzouk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Bnou Marzouk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2013 yılında Juventus U19

26 Ağustos 2015 yılında KVC Westerlo

30 Ocak 2016 yılında Juventus

31 Ocak 2016 yılında Angers SCO B

24 Ocak 2017 yılında Juventus

25 Ocak 2017 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2017 yılında Juventus

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

29 Ocak 2018 yılında Dalkurd

10 Ağustos 2018 yılında FC Lugano

11 Ağustos 2018 yılında Sliema Wander.

31 Mayıs 2019 yılında FC Lugano

3 Eylül 2019 yılında FC Chiasso

20 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Younes Bnou Marzouk kimdir

Younes Bnou Marzouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Bnou Marzouk şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Metz

Younes Bnou Marzouk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U18 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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Younes Bnou Marzouk nereli

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