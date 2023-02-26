Younes Delfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Delfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Delfi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Younes Delfi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Younes Delfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Delfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Delfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Delfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Delfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Delfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Delfi 2 Ekim 2000 tarihinde Shush, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da یونس دلفی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Delfi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hamid Merikh yapmaktadır. Younes Delfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Delfi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younes Delfi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/younesdelfi/

Younes Delfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Delfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Younes Delfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Delfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

30 Ocak 2019 yılında RSC Charleroi

14 Eylül 2020 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2022 yılında RSC Charleroi

25 Ağustos 2022 yılında Foolad

Younes Delfi kimdir

Younes Delfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Delfi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Younes Delfi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İran U16 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Younes Delfi nereli

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