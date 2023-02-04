Younes Kaabouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Kaabouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Kaabouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Kaabouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Kaabouni 23 Mayıs 1995 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı يونس كعبوني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Kaabouni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Younes Kaabouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Younes Kaabouni'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younes Kaabouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YounesKaabouni

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Younes Kaabouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Younes Kaabouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Younes Kaabouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Kaabouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2013 yılında G. Bordeaux

9 Temmuz 2015 yılında Red Star FC

30 Haziran 2016 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında FC Sochaux B

10 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

Younes Kaabouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Kaabouni şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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