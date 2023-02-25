Younes Koulkheir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Koulkheir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Koulkheir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Koulkheir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Koulkheir 1 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Koulkheir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younes Koulkheir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Koulkheir'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Younes Koulkheir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Koulkheir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Koulkheir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Koulkheir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında O Médéa

4 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

7 Temmuz 2019 yılında MC Oran

15 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

21 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

24 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Younes Koulkheir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Koulkheir şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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