Younes Ouassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Ouassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Ouassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Ouassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Ouassa 4 Temmuz 1999 tarihinde El Biar şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Ouassa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younes Ouassa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Ouassa'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Younes Ouassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Ouassa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Ouassa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Ouassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında ES Sétif

16 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Younes Ouassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Ouassa şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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