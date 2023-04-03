Youness Lachhab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youness Lachhab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youness Lachhab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youness Lachhab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youness Lachhab 23 Nisan 1999 tarihinde El Palmar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Youness Lachhab Didi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youness Lachhab Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Youness Lachhab'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youness Lachhab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youness Lachhab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youness Lachhab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youness Lachhab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Murcia Imperial

1 Ocak 2018 yılında Almería Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında UD Almería B

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Real Murcia

25 Ağustos 2021 yılında Recre Granada

Youness Lachhab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youness Lachhab şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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