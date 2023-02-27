Young Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Bin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Bin Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Bin Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Bin Kim 20 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김영빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Bin Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Young Bin Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Bin Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimyoungbin_/

Young Bin Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Bin Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Young Bin Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Bin Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Gwangju Uni

1 Ocak 2014 yılında Gwangju FC

15 Ocak 2018 yılında Sangju Sangmu

17 Eylül 2019 yılında Gwangju FC

3 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

Young Bin Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Bin Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Young Bin Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Incheon Namdong Elementary School (인천남동초등학교, 2003),Jemulpo Middle School (제물포중학교, 2004),Tongjin Middle School (통진중학교, 2005-2006),Seoul Physical Education High School (서울체육고등학교, 2007-2009),Gwangju University (광주대학교, 2010-2013)

Güney Kore takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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