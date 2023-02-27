Young Eun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Eun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Eun Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Eun Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Eun Choi 26 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최영은 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Eun Choi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Young Eun Choi'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Eun Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/no.1_bazzi/

Young Eun Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Eun Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Young Eun Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Eun Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında C. Mech Tech HS

1 Ocak 2012 yılında Gwacheon HS

1 Ocak 2014 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2018 yılında Daegu FC

Young Eun Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Eun Choi şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wooman Elementary School (우만초등학교, 2006-2007),Samil Middle School (삼일중학교, 2008-2010),Chuncheon Mech Tech High School (춘천기계공업고등학교, 2011),Gwacheon High School (과천고등학교, 2012-2013),Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2014-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.