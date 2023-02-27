Young Gwon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Gwon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Gwon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Gwon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Gwon Kim 27 Şubat 1990 tarihinde Jeonju, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김영권 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Gwon Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Young Gwon Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Young Gwon Kim'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Gwon Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gwon__sj/

Young Gwon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Gwon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Young Gwon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Gwon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Jeonju Uni

22 Ocak 2010 yılında FC Tokyo

1 Ocak 2011 yılında Omiya Ardija

1 Temmuz 2012 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2017 yılında GuaZ FC Res.

21 Haziran 2017 yılında GZ Evergrande

13 Temmuz 2018 yılında GuaZ FC Res.

26 Ocak 2019 yılında Gamba Osaka

1 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

Young Gwon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Gwon Kim şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Young Gwon Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeonju Technical High School (2005-2007),Jeonju University (2008-2009)

Güney Kore takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 7 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.