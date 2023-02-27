Young Jae Joo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jae Joo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jae Joo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Jae Joo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Jae Joo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jae Joo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jae Joo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jae Joo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Jae Joo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Jae Joo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Jae Joo 12 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 주영재 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Jae Joo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Young Jae Joo'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Jae Joo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/young.jae___/

Young Jae Joo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Jae Joo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Young Jae Joo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Jae Joo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Gwangju FC U18

12 Ocak 2021 yılında Gwangju FC

24 Şubat 2021 yılında FC Mokpo

31 Aralık 2021 yılında Gwangju FC

27 Ocak 2022 yılında FC Mokpo

31 Aralık 2022 yılında Gwangju FC

Young Jae Joo kimdir

Young Jae Joo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Jae Joo şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mokpo Yeondong Elementary School (목포연동초등학교, 2013-2014),
Jeonbuk Hyundai Motors U15 (동국대학교 사범대학부속 금산중학교, 2015-2017),
Gwangju FC U18 (금호고등학교, 2018-2020)

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Young Jae Joo nereli

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