Young Jae Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jae Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Jae Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Jae Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Jae Seo 23 Mayıs 1995 tarihinde Wonju, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서영재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Jae Seo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Young Jae Seo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Young Jae Seo'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Jae Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Jae Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Young Jae Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Jae Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Boin MS

1 Ocak 2011 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2014 yılında Hanyang Univ.

25 Ağustos 2015 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2018 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2019 yılında Kiel

1 Temmuz 2020 yılında Daejeon Hana C.

Young Jae Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Jae Seo şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Young Jae Seo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seonggeo Elementary School (성거초등학교, 2006-2007),Joongdong Middle School (중동중학교, 2008-2009),Boin Middle School (보인중학교, 2009-2010),Boin High School (보인고등학교, 2011-2013),Hanyang University (한양대학교, 2014-08.2015)

Güney Kore U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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