Young Jun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Jun Choi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Jun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jun Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Jun Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Jun Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Jun Choi 15 Aralık 1991 tarihinde Jinju, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최영준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Jun Choi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Young Jun Choi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Young Jun Choi'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Jun Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Jun Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Young Jun Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Jun Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2010 yılında Konkuk Uni

1 Ocak 2011 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2015 yılında Ansan Police

14 Ekim 2016 yılında Gyeongnam FC

4 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

26 Temmuz 2019 yılında Pohang Steelers

31 Aralık 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

2 Ocak 2022 yılında Jeju United

Young Jun Choi kimdir

Young Jun Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Jun Choi şuan Jeju United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bongrae Elementary School (봉래초등학교, 2003),
Jinju Middle School (진주중학교, 2004-2006),
Eonnam High School (언남고등학교, 2007-2009),
Konkuk University (건국대학교, 2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Young Jun Choi nereli

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