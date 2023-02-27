Young Jun Goh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Goh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jun Goh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Jun Goh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Jun Goh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Goh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Jun Goh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Jun Goh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Jun Goh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Jun Goh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Jun Goh 9 Temmuz 2001 tarihinde Yangsan, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고영준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Jun Goh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Young Jun Goh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Young Jun Goh'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Young Jun Goh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goyoungjunkk/

Young Jun Goh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Jun Goh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Young Jun Goh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Jun Goh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pohang St. U18

3 Ocak 2020 yılında Pohang Steelers

Young Jun Goh kimdir

Young Jun Goh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Jun Goh şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pohang Steelers U12 (포철초등학교, 2012-2013),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2014-2016),
Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2017-2019)

Young Jun Goh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 23 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Young Jun Goh nereli

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