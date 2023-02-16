Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Young Navarro Moraes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Young, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Young'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Ağu 2023 tarihinde bitmektedir.

Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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