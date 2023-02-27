Young Kwang Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Kwang Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Kwang Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Young Kwang Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Young Kwang Cho 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조영광 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Young Kwang Cho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Young Kwang Cho'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Young Kwang Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Young Kwang Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Boin HighSchool
2 Ocak 2023 yılında FC Seoul
Young Kwang Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Young Kwang Cho şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Jeonbuk Hyundai Motors U12 (2012-2016),
Jeonbuk Hyundai Motors U15 (2017-2019),
Boin High School (2020-2022)
Young Kwang Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Güney Kore U20 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Güney Kore U19 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Güney Kore U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Güney Kore U14 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.
Güney Kore U13 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Güney Kore U15 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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