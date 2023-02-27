Young Kyu Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Kyu Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Kyu Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Kyu Ahn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Kyu Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Kyu Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Kyu Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Kyu Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Kyu Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Kyu Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Kyu Ahn 4 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안영규 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Kyu Ahn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Young Kyu Ahn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Young Kyu Ahn'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Kyu Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y__kyu_/

Young Kyu Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Kyu Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Young Kyu Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Kyu Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ulsan Univ.

1 Ocak 2012 yılında Suwon Bluewings

1 Şubat 2013 yılında Gir. Kitakyushu

31 Aralık 2013 yılında Suwon Bluewings

9 Ocak 2014 yılında Daejeon Citizen

1 Ocak 2015 yılında Gwangju FC

1 Şubat 2016 yılında Ansan Mugunghwa

31 Aralık 2016 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

23 Eylül 2017 yılında Gwangju FC

4 Ocak 2019 yılında Seongnam FC

6 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Young Kyu Ahn kimdir

Young Kyu Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Kyu Ahn şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jangheung Middle School (장흥중학교, 2003-2004),
Kumho High School (금호고등학교, 2005-2007),
University of Ulsan (울산대학교, 2008-2011)

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Young Kyu Ahn nereli

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