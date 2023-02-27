Young Suk Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Suk Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Suk Kang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Suk Kang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Suk Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Suk Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Suk Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Suk Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Suk Kang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Suk Kang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Suk Kang 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 강영석 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Suk Kang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Young Suk Kang'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Suk Kang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Suk Kang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Young Suk Kang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Suk Kang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KHT U15 Ildong

1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2021 yılında Yong In Uni

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Young Suk Kang kimdir

Young Suk Kang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Suk Kang şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyeongsu Youth Football Club (경수유소년축구클럽, 2014),
FC KHT Ildong U15 (FC KHT 일동 U15, 2015-2017),
Jeonbuk Hyundai U18 (전주영생고등학교, 2018-2020),
Yong In University (용인대학교, 2021)

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Young Suk Kang nereli

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