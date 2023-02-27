Young Sun Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Sun Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Sun Yun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Sun Yun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Sun Yun 4 Ekim 1988 tarihinde Yongin, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤영선 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Sun Yun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Young Sun Yun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Young Sun Yun'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Sun Yun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/young_sun20/

Young Sun Yun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Sun Yun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Young Sun Yun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Sun Yun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2010 yılında Seongnam Ilhwa

4 Temmuz 2016 yılında Sangju Sangmu

3 Nisan 2018 yılında Seongnam FC

4 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

25 Haziran 2020 yılında FC Seoul

31 Aralık 2020 yılında Ulsan Hyundai

8 Ocak 2021 yılında Suwon FC

25 Mart 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Young Sun Yun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Sun Yun şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Young Sun Yun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baegam Middle School (2003),Gyeonggi Baegam High School (2004-2006),Dankook University (2007-2009)

Güney Kore takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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