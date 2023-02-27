Young Wook Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Wook Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Wook Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Young Wook Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Young Wook Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Wook Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Young Wook Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Young Wook Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Young Wook Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Young Wook Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Young Wook Kim 29 Nisan 1991 tarihinde Gimje, Jeonbuk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김영욱 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Young Wook Kim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Young Wook Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Young Wook Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Young Wook Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kim0255/

Young Wook Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Young Wook Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Young Wook Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Young Wook Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Chunnam D. U18

1 Ocak 2010 yılında Chunnam Dragons

9 Ocak 2020 yılında Jeju United

11 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Young Wook Kim kimdir

Young Wook Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Young Wook Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jochiwon Daedong Elementary School (2003),
Chunnam Dragons U15 (2004-2006),
Chunnam Dragons U18 (2007-2009)

Young Wook Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Young Wook Kim nereli

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