Younn Zahary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younn Zahary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younn Zahary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younn Zahary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younn Zahary 8 Ekim 1998 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younn Zahary Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younn Zahary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Younn Zahary'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younn Zahary Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/younn_zh/

Younn Zahary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younn Zahary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younn Zahary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younn Zahary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SM Caen B

1 Ocak 2019 yılında SM Caen

7 Ocak 2020 yılında Pau FC

30 Haziran 2020 yılında SM Caen

14 Ağustos 2020 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında SM Caen

1 Temmuz 2021 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Younn Zahary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younn Zahary şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Younn Zahary Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Saint-Pierre-de-Nantes (2009-2012), USJA Carquefou (2012-2016), SM Caen (2016-2017)

Komorlar takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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