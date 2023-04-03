Younous Tassembedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younous Tassembedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younous Tassembedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Younous Tassembedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Younous Tassembedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younous Tassembedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younous Tassembedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younous Tassembedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younous Tassembedo 12 Temmuz 2001 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur.  Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younous Tassembedo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJ SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Younous Tassembedo'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younous Tassembedoboyu ve yaşı kaç

Younous Tassembedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younous Tassembedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Younous Tassembedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younous Tassembedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında R. Majadahonda

3 Şubat 2022 yılında Recre Granada

1 Eylül 2022 yılında Betis Deportivo

27 Ocak 2023 yılında Dep. Aragón

Younous Tassembedo kimdir

Younous Tassembedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younous Tassembedo şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Younous Tassembedo nereli

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