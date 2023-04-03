Yousef Ciblak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Ciblak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Ciblak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yousef Ciblak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yousef Ciblak 18 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yousef Ciblak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Ciblak'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yousef Ciblak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yousef Ciblak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yousef Ciblak şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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