Yousef Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yousef Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yousef Mohamed 31 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yousef Mohamed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Mohamed'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yousef Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yousef Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yousef Mohamed şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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