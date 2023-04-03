Yousef Musaed Al Shaghmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Musaed Al Shaghmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Musaed Al Shaghmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yousef Musaed Al Shaghmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yousef Musaed Al Shaghmi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yousef Musaed Al Shaghmi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Musaed Al Shaghmi'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yousef Musaed Al Shaghmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yousef Musaed Al Shaghmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yousef Musaed Al Shaghmi şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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