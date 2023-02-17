Yousef Salech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Salech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Salech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Salech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Salech 17 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka,Filistin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Salech Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Yousef Salech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yousef Salech'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yousef Salech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Salech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Salech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Salech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hellerup IK U19

1 Ağu 2020 yılında Hellerup IK

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

31 Ağu 2022 yılında HB Köge

30 Haziran 2023 yılında Bröndby IF

Yousef Salech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Salech şuan HB Köge takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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