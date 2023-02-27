Yousef Vakia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Vakia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Vakia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Vakia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Vakia 30 Ekim 1993 tarihinde Andimeshk, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da يوسف وکيا‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Vakia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Yousef Vakia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yousef Vakia'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yousef Vakia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Vakia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Vakia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Vakia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2014 yılında Foolad

16 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

25 Şubat 2021 yılında Shahr Khodrou

21 Eylül 2021 yılında Kheybar FC

10 Şubat 2022 yılında Fajr Sepasi

13 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Yousef Vakia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Vakia şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Yousef Vakia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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