Yousif Ali Almheiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Ali Almheiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousif Ali Almheiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousif Ali Almheiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousif Ali Almheiri 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Yousif Ali Bakhit Nasir Almheiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousif Ali Almheiri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yousif Ali Almheiri'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yousif Ali Almheiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousif Ali Almheiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousif Ali Almheiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousif Ali Almheiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

Yousif Ali Almheiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousif Ali Almheiri şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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