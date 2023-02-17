Yousri Sabhaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousri Sabhaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousri Sabhaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousri Sabhaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousri Sabhaoui 23 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousri Sabhaoui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousri Sabhaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yousri Sabhaoui'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yousri Sabhaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousri Sabhaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yousri Sabhaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousri Sabhaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında KSK Heist

Yousri Sabhaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousri Sabhaoui şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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