Youssef Chermiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Chermiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssef Chermiti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssef Chermiti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youssef Chermiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Chermiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Chermiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Chermiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Chermiti 24 Mayıs 2004 tarihinde Santa Maria, Açores şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da Youssef Ramalho Chermiti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Chermiti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Youssef Chermiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Youssef Chermiti'nin Sporting CP ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssef Chermitiboyu ve yaşı kaç

Youssef Chermiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Chermiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Youssef Chermiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Chermiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

10 Ocak 2023 yılında Sporting CP

Youssef Chermiti kimdir

Youssef Chermiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Chermiti şuan Sporting CP takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Os Marienses (-2014), ACF Pauleta (2014-2015), GD São Pedro (2015-2016), Sporting CP (2016-2021)

Youssef Chermiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Youssef Chermiti nereli

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