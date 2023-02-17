Youssef Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Dhaflaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssef Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssef Dhaflaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youssef Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Dhaflaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Dhaflaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Dhaflaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Dhaflaoui 3 Temmuz 2002 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Tunus,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da يوسف الدفلوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Dhaflaoui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Youssef Dhaflaoui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Dhaflaoui'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Dhaflaouiboyu ve yaşı kaç

Youssef Dhaflaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Dhaflaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Youssef Dhaflaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Dhaflaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B.93 U19

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

1 Ocak 2021 yılında Hellerup IK U19

1 Temmuz 2021 yılında Hellerup IK

18 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Youssef Dhaflaoui kimdir

Youssef Dhaflaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Dhaflaoui şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boldklubben af 1893

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Youssef Dhaflaoui nereli

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