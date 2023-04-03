Youssef Doukkane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Doukkane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Doukkane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Youssef Doukkane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Youssef Doukkane 1 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Youssef Doukkane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Youssef Doukkane'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Youssef Doukkane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Youssef Doukkane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Youssef Doukkane şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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